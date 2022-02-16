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Мбаппе назван лучшим игроком встречи «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мбаппе назван лучшим игроком встречи «ПСЖ» — «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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23-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе, чей гол на четвёртой компенсированной минуте к основному времени матча с «Реалом» (1:0) принёс парижанам победу в домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов, признан лучшим игроком встречи. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

«Мбаппе сотворил немного волшебства, тем самым принеся победу в матче», — гласит комментарий группы технических наблюдателей УЕФА.

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с французским клубом истекает уже ближайшим летом.

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