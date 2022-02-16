Анчелотти назвал главную проблему «Реала» в игре с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

62-летний итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал главную проблему «Реала» в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен» и высказался о выступлении Килиана Мбаппе, чей гол принёс парижанам победу в концовке игры.

«Обычно мы защищаемся с низким блоком, я не думаю, что нашей проблемой сегодня вечером была именно защита, но у нас были проблемы с мячом – игроки «Реала» не могли продвигаться вперёд. По возвращении домой мы должны играть по-другому, и мы это сделаем», — цитирует Анчелотти RMC.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».