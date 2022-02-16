Мбаппе: не нужен матч с «Реалом», чтобы понять, что играю в одной из лучших команд мира

22-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе после домашнего матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о различных слухах в СМИ о возможном переходе в «Королевский клуб» ближайшим летом.
«Я хотел сосредоточиться на футболе. Знаю, что разговоров много. Все знают всего понемногу, все говорят так, чтобы в итоге не сказать ничего. Правда в том, что я был сосредоточен на том, чтобы помочь «ПСЖ». Всё окончательно решится 9 марта.
Я действительно полностью сосредоточен и счастлив быть в «ПСЖ». Я не ждал, когда однажды февральским вечером сыграю с «Реалом», чтобы узнать, что играю в одной из лучших команд мира», — приводит слова Мбаппе RMC.
Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с французским клубом истекает уже ближайшим летом.
- 16 февраля 2022
-
02:38
-
02:24
-
02:08
-
01:58
-
01:47
-
01:29
-
01:10
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:28
-
00:21
-
00:21
-
00:20
-
00:11
-
00:09
- 15 февраля 2022
-
23:50
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:13