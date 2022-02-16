Мбаппе: не нужен матч с «Реалом», чтобы понять, что играю в одной из лучших команд мира

22-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе после домашнего матча с «Реалом» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о различных слухах в СМИ о возможном переходе в «Королевский клуб» ближайшим летом.

«Я хотел сосредоточиться на футболе. Знаю, что разговоров много. Все знают всего понемногу, все говорят так, чтобы в итоге не сказать ничего. Правда в том, что я был сосредоточен на том, чтобы помочь «ПСЖ». Всё окончательно решится 9 марта.

Я действительно полностью сосредоточен и счастлив быть в «ПСЖ». Я не ждал, когда однажды февральским вечером сыграю с «Реалом», чтобы узнать, что играю в одной из лучших команд мира», — приводит слова Мбаппе RMC.

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе принял участие в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в € 160 млн, а контракт с французским клубом истекает уже ближайшим летом.