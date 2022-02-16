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Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Спортинг» — «Манчестер Сити» в ЛЧ

Бернарду Силва признан лучшим игроком матча «Спортинг» — «Манчестер Сити» в ЛЧ
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27-летний португальский атакующий полузащитник английского «Манчестер Сити» Бернарду Силва признан лучшим игроком встречи 1/8 финала с лиссабонским «Спортингом» (5:0). На счету игрока дубль и голевая передача. Об этом информирует официальный сайт УЕФА.

«Он забил дважды, один из мячей был просто потрясающим. Это была блестящая игра полузащитника по возвращении в Лиссабон, он также хорошо взял на себя роль ложной девятки после замены Фодена», — заявил представитель комиссии технических наблюдателей УЕФА.

В текущем сезоне Бернарду Силва принял участие в 33 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 3 результативными передачами.

Напомним, ответная встреча команд состоится 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

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