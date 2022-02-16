Почеттино подвёл итоги встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «Пари-Сен Жермен», высказался о победе над «Реалом» (1:0) в домашней игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад. Выступление «ПСЖ» показалось мне достаточно хорошим. В целом мы были лучше «Реала» и заслужили победу. Осталась ещё одна игра, но важно сделать этот первый шаг. Это была очень хорошая игра.

Мы отрезали пути продвижения мяча для игроков «Реала», давя на их полузащитников. Мы упорно трудились, чтобы остановить их и поднять мяч как можно выше, хорошо контролируя игру в течение всех 90 минут. Мы дали им очень мало возможностей у своих ворот», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».