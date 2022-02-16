Тренер «Спортинга» – о 0:5 в матче с «Сити»: горжусь ребятами, они отдали все силы

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Спортинг» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой «горожан» со счётом 5:0.
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал прошедший матч.
«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня. Но мы должны понимать, против кого мы играли.
Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», – цитирует Аморима официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча команд состоится 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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