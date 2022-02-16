Рангник – о победе над «Брайтоном»: один из лучших матчей Роналду с моего приезда в «МЮ»

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся отложенный матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник прокомментировал победу своей команды.

«Было важно набрать три очка в матче с командой, находящейся в хорошей форме. «Брайтон» хорошо контролировал мяч и чувствовал себя уверенно, что вынуждало нас рисковать. Хорошо, что этот риск окупился.

Очень важно, что Роналду забил, к тому же гол получился выдающимся. Думаю, это был один из его лучших матчей с момента моего приезда в Манчестер», – приводит слова немецкого специалиста BBC.

«Манчестер Юнайтед» вернулся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка в 25 матчах.