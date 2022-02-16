Давиде Никола возглавил последнюю команду Серии А

Бывший главный тренер «Дженоа», «Торино» и ряда других итальянских клубов Давиде Никола возглавил «Салернитану», сменив на этом посту Стефано Колантуоно. Об этом сообщает официальный «Твиттер» итальянской команды.

Ранее сообщалось, что руководство «Салернитаны» предложило возглавить команду Андреа Пирло.

Клуб из Салерно дебютировал в Серии А в этом сезоне впервые за более чем 20 лет. После 23 матчей команда набрала 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. На первом месте с 55 очками располагается «Милан».

19 февраля первая и последняя команды Серии А встретятся в очном противостоянии в матче 26-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдёт на домашнем стадионе «Салернитаны» «Ареки».