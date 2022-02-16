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Испанский журналист – о поражении «Реала»: я увидел на поле очень робкую команду

Испанский журналист – о поражении «Реала»: я увидел на поле очень робкую команду
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16 февраля проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу парижан.

Журналист испанского издания Marca Хулио Мальдонадо раскритиковал «Реал» и поделился ожиданиями от ответного матча.

«Результат для «Реала» мог быть намного хуже. Они не создавали моментов в атаке, ни разу не ударили по воротам. Винисиус промахивался, Бензема не получил ни одного мяча, Асенсио не было видно на поле – абсолютное доминирование «ПСЖ».

В этом матче я увидел очень робкую команду. Анчелотти пытался удержать ничью, у него почти это получилось. Не будем обманывать себя – без Каземиро и Менди «Реалу» будет очень сложно в ответном матче», – цитирует журналиста Marca.

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