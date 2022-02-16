Каземиро: «Реалу» не хватало передач, с которых можно было начинать контратаки

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (0:1).

«Хороший матч, играли две классные команды. Возможно, нам не хватало передач, с которых можно было начинать контратаки. Знали, что будет тяжело, потому что «ПСЖ» здорово давит в нападении», — приводит слова Каземиро официальный сайт УЕФА.

Отметим, что бразильский футболист пропустит ответный матч из-за перебора жёлтых карточек. Ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Реал» — «ПСЖ» пройдёт в Мадриде 9 марта.



Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».