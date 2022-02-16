Мбаппе: фанаты были не слишком довольны игрой «ПСЖ», и у них были на то причины

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поблагодарил болельщиков команды за поддержку в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0).

«Хочу поблагодарить болельщиков. Знаем, что подтекст был непростым. Они были не слишком довольны нашей игрой в последние недели. И у них были на то причины. Мы должны уважать это, но сегодня у нас не было ощущения, что они были против нас. Болельщики были с нами на протяжении всего матча. Мы были этому очень рады и продолжим их радовать», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».