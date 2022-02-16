Глава «ПСЖ»: мы контролировали игру с «Реалом» с первой до последней минуты. Хороший матч

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о победе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом» (1:0).



«Мы провели очень, очень хороший матч. Футболисты показали себя настоящей командой. Мы контролировали игру с первой и до последней минуты, вплоть до гола. Это был идеальный матч.



Мы очень гордимся игрой команды, но это только первый тайм. Я верю, что игроки и тренер будут сохранять спокойствие. Мы готовы к ответному матчу», — цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».