«Зенит» готов предложить Дзюбе новый контракт, финальное решение примет Семак

Руководство «Зенита» готово предложить нападающему Артёму Дзюбе новый контракт, но окончательное решение должен принять главный тренер команды Сергей Семак, информирует «Спорт-экспресс».
Сообщается, что на данный момент Семак сомневается, что Дзюба, нынешнее соглашение которого истекает в конце сезона, нужен команде в будущем, и не горит желанием оставлять нападающего в команде.
33-летний Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В июле 2020 года он продлил контракт с сине-бело-голубыми по схеме «2+1». По окончании текущего сезона контракт может быть автоматически продлён на один год, если Дзюба проведёт на поле не менее 70% игрового времени.
В этом сезоне Дзюба провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 6 передач.
Ближайший официальный матч команда Семака проведёт 17 февраля — в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с испанским «Бетисом».
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