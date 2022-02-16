Гвардиола: «Ливерпуль» как заноза в заднице. Это наш главный соперник, они всегда рядом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал «Ливерпуль» главным конкурентом «горожан» в этом сезоне.
«Кто способен обыграть «Сити»? «Ливерпуль». Они отстают от нас на шесть очков в чемпионате. В последние сезоны «Ливерпуль» был нашим главным соперником.
Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице. «Ливерпуль» прекрасно играет в еврокубках», — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.
После 25 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» имеют в своём активе 63 очка. В тройку также входят «Ливерпуль» (54) и «Челси» (47).
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:
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