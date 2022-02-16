Диаш о 5:0 со «Спортингом»: нельзя сказать, что это было легко. У них есть сильные стороны

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал гостевую победу над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Рады, что нам удалось реализовать созданные нами моменты. Мы забили два или три гола в начале матча, и это повлияло на ход матча. Но мы не можем сказать, что это было легко. Голы придали нам спокойствие, но „Спортинг“ показал, что у него есть сильные стороны», — цитирует португальца официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответная встреча команд состоится 9 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.



«Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и «Бешикташ».