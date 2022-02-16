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Кузяев: можно сказать, что «Зениту» не повезло попасть на «Бетис»

Кузяев: можно сказать, что «Зениту» не повезло попасть на «Бетис»
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с испанским «Бетисом».

«Я считаю, что сборы прошли продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, но в достаточно хорошей физической форме. Надеюсь, что завтра у нас получится одержать победу. Будем играть ради трёх очков.

В какой-то степени можно сказать, что нам не повезло с жеребьевкой. «Бетис» очень хорошо играет в чемпионате. И финал Лиги Европы будет в Севилье, это будет их мотивировать. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление», — сказал Кузяев на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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