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Стало известно, почему защитник «МЮ» Рафаэль Варан пропустил матч с «Брайтоном»

Стало известно, почему защитник «МЮ» Рафаэль Варан пропустил матч с «Брайтоном»
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Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан пропустил матч перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).

Как сообщает в «Твиттере» журналист Говард Нёрс, у француза перед началом встречи начались боли в животе. Игрок принял лекарства, но они ему не помогли, поэтому вместо него в стартовом составе на матч вышел Виктор Линделёф.

После перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года Варан уже пропустил 13 матчей из-за недомоганий и повреждений. Ранее у него были диагностированы травмы паха и подколенного сухожилия.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 14 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:

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