Стало известно, почему защитник «МЮ» Рафаэль Варан пропустил матч с «Брайтоном»

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан пропустил матч перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0).



Как сообщает в «Твиттере» журналист Говард Нёрс, у француза перед началом встречи начались боли в животе. Игрок принял лекарства, но они ему не помогли, поэтому вместо него в стартовом составе на матч вышел Виктор Линделёф.



После перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года Варан уже пропустил 13 матчей из-за недомоганий и повреждений. Ранее у него были диагностированы травмы паха и подколенного сухожилия.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 14 матчах, в которых отдал одну голевую передачу.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.