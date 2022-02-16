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Почеттино рассказал, что Паредес чуть не сломал ему нос, празднуя победу над «Реалом»

Почеттино рассказал, что Паредес чуть не сломал ему нос, празднуя победу над «Реалом»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал, что полузащитник Леандро Паредес чуть не сломал ему нос после победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:0).

«Я почувствовал две вещи. Сначала была радость, потом Паредес подбежал ко мне и ударил меня грудью по носу. Я подумал, что сломал его, я позвал доктора и сказал: «Кажется, я сломал нос».

На мне была маска, и я подумал, что сломал нос. Поэтому у меня было два чувства — радость, за которой последовала боль в носу», — цитирует Почеттино Goal.com.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

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