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Защитник «Барселоны» из-за травмы пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы

Защитник «Барселоны» из-за травмы пропустит матч с «Наполи» в Лиге Европы
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22-летний защитник «Барселоны» Рональд Араухо не сможет сыграть в предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи», который пройдёт завтра, 17 февраля. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист не тренировался в общей группе. Существует вероятность того, что защитник сумеет восстановиться к матчу 25-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Игра состоится 20 февраля.

Помимо Араухо, в матче с «Наполи» не сможет принять участие нападающий Мемфис Депай.

Ранее стало известно, что Араухо растянул камбаловидную мышцу левой ноги. Футболист получил растяжение в игре 24-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:2). Араухо покинул поле в перерыве, уступив место Эрику Гарсии.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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