«Интер» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

В ночь с 16 на 17 февраля мск состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Интер» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль».



Матч обслужит польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. Ему будут помогать ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервным арбитром выступит Павел Рачковски.



Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».