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Марез назвал фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне

Марез назвал фаворита Лиги чемпионов в этом сезоне
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Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Спортингом» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также высказался о фаворитах турнира.

«Нет, это не было формальностью. Это было непросто. Мы сделали так, чтобы игра была комфортной для нас. Мы начали очень сильно. Даже если мы не были исключительны в первом тайме, мы были решительны, эффективны, мы забивали, и это то, что делает разницу.

Наша цель – выйти в следующий этап, и если мы можем обеспечить это в первом матче, это отлично. Мы забили пять голов, так что нам нужно просто продолжать двигаться дальше.

Можем ли мы сыграть с «ПСЖ» в финале? До этого ещё далеко. «ПСЖ» – фаворит», – цитирует Мареза Get French Football News.

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