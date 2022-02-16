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Канте: шаг за шагом «Челси» может завоевать ещё больше титулов

Канте: шаг за шагом «Челси» может завоевать ещё больше титулов
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал победу команды в клубном чемпионате мира.

«Это особое чувство. Мы отлично провели время в Абу-Даби, и это был прекрасный турнир. Мы очень серьёзно к нему отнеслись, многие из моих товарищей никогда ранее в этом турнире не участвовали, и «Челси» этот трофей не выигрывал.

Для меня честь участвовать в этом турнире и победить. Я уже говорил, что клуб побеждает в этом турнире впервые, мы счастливы быть частью этого, ранее в конце прошлого сезона мы выиграли Лигу чемпионов, и мы все испытываем очень радостные эмоции.

Шаг за шагом мы можем завоевать больше титулов, я думаю, мы очень серьёзно отнеслись к турниру. Мы должны получать удовольствие, но знаем, что впереди много важных встреч», — цитирует Канте сайт «Челси».

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