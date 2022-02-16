Смородская: позитивно отношусь к изменению лимита в РПЛ. Сейчас нет никакого прогресса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о том, что Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Позитивно отношусь к изменению формата лимита на легионеров в РПЛ. Наш лимит себя исчерпал и завёл футбол в тупик — никакого прогресса не наступает. Футбол — это международная игра, очень много талантов должно быть у человека, чтобы он играл на высоком уровне. Вырастить эти таланты очень тяжело», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее стало известно, что, согласно новому лимиту, в заявке на сезон может быть не более 13 игроков, считающихся легионерами (сейчас 8) и не менее 12 российских футболистов, 4 из которых должны быть воспитанниками клуба. Одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.



Кроме того, будет введён «налог на легионеров». Средства от его выплаты через специальный фонд будут направлены клубам, которые задействуют молодых футболистов (до 23 лет). Так лимит будет финансово стимулировать клубы больше использовать молодых российских игроков.

Новость по теме Источник: РФС и Минспорта согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ