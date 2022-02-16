Аршавин — об успехах в 2008 году: тогда я стал знаменитым на всю Европу и на весь мир

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил победу с командой в Кубке УЕФА в 2008 году.
«Это редкий случай для России. С российскими командами такое случается нечасто, в отличие от клубов пяти ведущих чемпионатов. У «Зенита» никогда не было европейского трофея. Мы выиграли чемпионат России, а затем взяли Кубок УЕФА.
В гимне «Зенита» были такие слова: «Зенит» Кубок УЕФА возьмёт и победную песню споёт». Мы воплотили это в жизнь. Это большое событие, которое навсегда вошло в историю. Неизвестно, когда «Зенит» в следующий раз сможет завоевать европейский трофей.
Помню разговор с [Владиславом] Радимовым. Мы понимали, что это наш шанс. Обсуждали, что если сейчас не выиграем, то уже, наверное, никогда в своей карьере не сможем побороться за европейский трофей. Это многое для нас значит. Та победа принесла нам славу: мне и тем, кто играл со мной.
«Зенит» на европейской арене стал завоёвывать позиции и авторитет, поэтому это очень важная победа для клуба и, конечно, для любого футболиста, который играл в тот день.
Я бы не назвал тот год лучшим в своей жизни, но в плане футбола эти трофеи и успехи (в 2008-м Аршавин также сыграл в полуфинале Евро и выиграл Суперкубок УЕФА. — Прим. «Чемпионата») со мной навсегда. Они сделали меня знаменитым на всю Европу и на весь мир», — цитирует Аршавина сайт УЕФА.
- 16 февраля 2022
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