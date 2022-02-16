Поль Погба может перейти из «Манчестер Юнайтед» в другой клуб АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, Погба готов вести переговоры с другими клубами из Англии. Однако француз может остаться в стане манкунианцев.
28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал семь результативных передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:
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