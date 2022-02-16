«Барселона» может приобрести Калиду Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, сенегалец может пополнить состав «Барселоны». Сам футболист ещё не определился со своим будущим. Также он может стать игроком туринского «Ювентуса».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за «Наполи» в итальянской Серии А и Лиге Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт сенегальского защитника истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.



В составе сборной Сенегала Кулибали выходил на поле 51 раз. В этих матчах защитник отдал три голевые передачи. В ближайшем матче «Наполи» встретится с «Барселоной». Встреча состоится 17 февраля.