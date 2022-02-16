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Хави: для меня Месси всегда будет лучшим в мире

Хави: для меня Месси всегда будет лучшим в мире
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своём отношении к бывшему игроку каталонцев, ныне выступающему за «Пари Сен-Жермен», Лионелю Месси.

«Если болельщики будут обращать внимание только на пенальти, то нормально, что игрока будут критиковать. Я желаю Лионелю всего самого наилучшего. Для меня он всегда будет лучшим в мире», – приводит слова Хави Marca.

Во вчерашнем матче между «Реалом» и «ПСЖ» на 61-й минуте Даниэль Карвахаль сбил Килиана Мбаппе в штрафной. После этого нарушения был назначен пенальти. К мячу подошёл аргентинец Лионель Месси. Нападающий пробил в нижний правый угол. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд.

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