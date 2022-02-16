Хачатурянц: основной посыл — закон о Fan ID принят, мы должны его исполнять

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.

«Встреча продуктивная по многим причинам. Это было знакомство. Мне было очень важно донести до представителей клубов, которые отвечают за работу с фанатами, свою позицию. Рассказать, где мы находимся. Основной посыл — закон о Fan ID принят, мы должны его исполнять. До начала его введения есть много подзаконных актов, которые показывают, как именно закон будет действовать. На этой стадии мне очень важно мнение представителей клубов, которые отвечают за фанатские движения, получить перечень волнующих их вопросов. Вопросы эти есть в полном объёме.



Много подзаконных актов должно быть принято, чтобы ответить на все вопросы. Это был откровенный обмен мнениями.



Мы с самого начала решили не обсуждать этот закон в ракурсе причин его принятия. Событие уже состоялось. Мы говорили о факте и о том, что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять карту болельщика. Мы настаиваем на том, что Fan ID — это рудимент 2018 года, который не имеет общего с тем, что было на чемпионате мира», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.