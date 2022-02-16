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Президент РПЛ высказался о возможном переносе реализации введения Fan ID

Президент РПЛ высказался о возможном переносе реализации введения Fan ID
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением о сроках реализации введения паспорта болельщика (Fan ID).

«На сегодняшний момент в законе установлен срок, что он должен начать действовать с 1 июня 2022 года. Но готовность применения закона будет уточняться в ближайшие месяцы. Это и создание платформы, и так далее. Могут ли перенести реализацию на следующий год? Зависит от дорожной карты, которая будет озвучена в апреле. Сейчас говорить о переносе преждевременно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

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