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Ашот Хачатурянц — о Fan ID: вопросов много

Ашот Хачатурянц — о Fan ID: вопросов много
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.

«У меня была просьба передать фанатским движениям месседж — довольно простой: подождать всем до момента, когда мы все поймём, как в конечном виде будет применяться этот документ. Надо дождаться уточнений и ответов на те вопросы, которые фанатов волнуют.

Вопросов много. Связаны они и с порядком получения, и с возможностью дистанционной верификации, порядком посещения стадиона детьми до 14 лет. Много внимания было уделено причинам отказа в выдаче карты болельщика, действиям после получения отказа. В ближайшие месяцы мы сможем получить ответы на эти вопросы», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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