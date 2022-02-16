Ашот Хачатурянц — о Fan ID: вопросов много

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.

«У меня была просьба передать фанатским движениям месседж — довольно простой: подождать всем до момента, когда мы все поймём, как в конечном виде будет применяться этот документ. Надо дождаться уточнений и ответов на те вопросы, которые фанатов волнуют.



Вопросов много. Связаны они и с порядком получения, и с возможностью дистанционной верификации, порядком посещения стадиона детьми до 14 лет. Много внимания было уделено причинам отказа в выдаче карты болельщика, действиям после получения отказа. В ближайшие месяцы мы сможем получить ответы на эти вопросы», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.