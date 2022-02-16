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Хачатурянц: думаю, что безопасности до введения Fan ID было недостаточно

Хачатурянц: думаю, что безопасности до введения Fan ID было недостаточно
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.

«Я гражданин России, не могу обсуждать закон, который уже принят. Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности. Это является основным аргументом. Думаю, что безопасности до этого было недостаточно. Камеры? Их наличие не обеспечивает безопасность. Это целый комплекс мер, чтобы болельщики чувствовали себя безопасно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.

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