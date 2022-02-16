Хачатурянц: камера в плане идентификации не помощник

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.



«Карта болельщика позволяет идентифицировать каждого человека. Если человек не соответствует нормам прохождения на стадион, он не должен быть на стадионе. Камера в этом плане не помощник. Потому что они уже внутри стадиона. В числе задержанных людей после инцидента на стадионе ЦСКА были те, кто не должен был находиться на стадионе.



На стадионе ЦСКА произошло правонарушение. Камеры были отключены — это факт. Дальше это уже ответственность клуба провести расследование о причинах отключения камеры. ЦСКА в процессе этого», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.