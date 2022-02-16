Ашот Хачатурянц: что входит в 700 млн для внедрения Fan ID — пока непонятно

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.



«У всех стадионов турникеты недостаточной высоты. Почти все они по пояс. Согласно приказу 10.92, они должны быть в полный рост. Цифра в 700 млн рублей от федерального бюджета на оборудование стадионов звучала. Но что туда конкретно входит — пока непонятно. Уверен, что точные цифры можно назвать после того, как будет сделано техзадание по каждому стадиону и рассчитаны сметы», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.