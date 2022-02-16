Президент РПЛ рассказал о причинах введения Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о процедуре получения Fan ID, а также высказался о причинах введения паспорта болельщика.

«Мы думаем, что всё оформление будет на Госуслугах. Мы надеемся на дистанционную верификацию, на упрощённую процедуру получения. Надеемся, что Минцифры создаст продукт, который максимально облегчит эту процедуру.



Я буду первым, кто получит Fan ID. До сегодняшнего момента у меня нет административных нарушений. Футболисты тоже должны будут получать, и кто-то не сможет? Не доводите до абсурда. Неужели вы думаете, что люди, которые занимаются написанием, настолько глупы, что могут довести ситуацию до такого?

Первая причина — это безопасность нахождения людей на стадионах. О безопасности до взрывов в метро у нас вообще никто не говорил. Все думали, что живём безопасно. Но случай заставил всё пересмотреть. Использование карты болельщика и уверенность в том, что на стадионе не будут находиться те, кто там не должны, позволит покидать стадион гораздо быстрее, чем сейчас. Вы же знаете, какой выход с фанатских трибун у нас сейчас. Все преимущества карты болельщика будут раскрыты позже.



Уверен, что введение карты болельщика уменьшит количество МВД на матчах. Думаю, что введение закона не убьёт фанатское движение. Фанаты могут поменять позицию, когда мы в окончательном виде будем понимать, что такое карта болельщика. Протест сейчас в целом против закона. Но есть вероятность, что после уточнений, ряд фанатов своё мнение изменят», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.