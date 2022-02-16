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В Минспорта прокомментировали возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ

В Минспорта прокомментировали возможное изменение лимита на легионеров в РПЛ
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В пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации прокомментировали возможные изменения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Российский футбольный союз в соответствии с утверждённым порядком представил в Минспорт России свои предложения по поводу возможного изменения лимита легионеров в Российской Премьер-Лиге. В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в Минспорте России. Проводятся дополнительные консультации с экспертами.

По итогам рассмотрения предложений РФС Министерством спорта будет принято решение о сохранении или внесении изменений в действующий приказ Минспорта России. Напомним, что на данный момент, согласно правилам, клубы могут включать в заявки на матчи РПЛ не более восьми иностранных футболистов», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе Минспорта.

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