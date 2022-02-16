Хачатурянц — о введении Fan ID: я сделал всё, что мог. К себе у меня вопросов нет

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.



«Вы не знаете, какую работу вела РПЛ. Мы принимали активное участие в переговорах по окончательному виду закона, готовности стадионов и так далее. Но после определённых событий процесс был прерван, круглый стол отменили, а закон был принят в трёх чтениях. Обсуждать сейчас, что мы что-то не доделали, не хочу. Я как президент РПЛ сделал всё, что мог. К себе у меня вопросов нет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.