Руководитель группы РФС по Fan ID: понимаю, что глазами болельщиков это закон репрессивный

Руководитель группы РФС по карте болельщика Игорь Каменской прокомментировал введение Fan ID в чемпионате России.



«Ответы на все вопросы появятся, когда постановление правительства выйдет в окончательном виде. Это живой организм. Я понимаю, что глазами болельщиков этот закон репрессивный. Есть идеальная картина мира, в которую мы верим с РПЛ — это удобный и простой документ. Мы пытались представителей клубов убедить в этом. Мы делаем всё, чтобы подавляющему большинству болельщиков получение не доставляло сложностей, а использование было понятно. Мы не говорили, что закон не надо принимать. Мы говорили, что практика его применения должна быть доведена до совершенства», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.