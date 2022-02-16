Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о расширении РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с форматом лимита на легионеров в чемпионате России.



«Та формула, котоаря была сегодня озвучена по лимиту, совпадает с теми пожеланиями, которые обсуждались с нами РФС. Но вопрос лимита — это прерогатива РФС. Вопроса расширения РПЛ не существует в повестке. Я не знаю, кто это придумал! Вчера обсуждал это с Дюковым. На сегодня этот вопрос не стоит. Клубы это не обсуждают. Я не знаю, кто инициировал это обсуждение», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.