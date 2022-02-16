«Балтика» обыграла «Нижний Новгород»

Сегодня, 16 февраля, прошёл товарищеский матч между калининградской «Балтикой» и «Нижним Новгородом». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу балтийского клуба.
Счёт в игре спустя 14 минут после стартового свистка открыл Максим Кузьмин. Затем в составе калининградцев отличился Артём Максименко. Во втором тайме Даниил Пенчиков сократил отставание в счёте — 2:1.
Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.
- 16 февраля 2022
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