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«Балтика» обыграла «Нижний Новгород»

«Балтика» обыграла «Нижний Новгород»
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Сегодня, 16 февраля, прошёл товарищеский матч между калининградской «Балтикой» и «Нижним Новгородом». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу балтийского клуба.

Счёт в игре спустя 14 минут после стартового свистка открыл Максим Кузьмин. Затем в составе калининградцев отличился Артём Максименко. Во втором тайме Даниил Пенчиков сократил отставание в счёте — 2:1.

Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2022, среда. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
2 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1:0 Кузьмин – 14'   2:0 Максименко – 41'   2:1 Пенчиков – 58'
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