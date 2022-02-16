«Урал» в меньшинстве обыграл «Ригу» благодаря голу Евсеева

Сегодня, 16 февраля, состоялся товарищеский матч между екатеринбургским «Уралом» и «Ригой». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу уральского клуба.

Счёт на 61-й минуте открыл игрок рижан Джозельфо Барнс. Затем россияне сравняли счёт — отличился Рамазан Гаджимурадов. На 85-й минуте был удалён защитник российского клуба Рафал Аугустыняк. В концовке матче Алексей Евсеев вывел екатеринбургский клуб вперёд.

Ранее полузащитник Алексей Евсеев продлил контракт с командой из Екатеринбурга ещё на один сезон. Новое соглашение футболиста действует до лета 2023 года. В первом официальном матче после зимней паузы «Урал» в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» в чемпионате России. Встреча состоится 26 февраля.