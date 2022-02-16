Садио Мане рассказал о целях «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».
«Мы относимся к «Интеру» как к одному из лучших клубов мира. Скорее всего, они станут чемпионами в этом сезоне в своей стране. Нас ждёт тяжёлый матч. Встретятся две хорошие команды, нас ждёт интересная игра. С нетерпением ждем его. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Я понимаю, что будет сложно, но мы должны справиться. Прежде чем победить в турнире, нужно сыграть с командами, которые входят в число лучших», – цитирует Мане CBS Sports.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль».
Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».
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