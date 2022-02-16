«Фиорентина» попробует найти Кокорину клуб в России до закрытия трансферного окна

Руководство «Фиорентины» не рассчитывает на нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает La Nazione.

По информации источника, в самое ближайшее время «фиалки» активизируют работу на российском рынке, чтобы попробовать продать 30-летнего нападающего до закрытия трансферного окна в РПЛ. Для итальянского клуба возвращение Кокорина на родину было бы оптимальным решением.

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе. Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.