Пеллегрини: у «Бетиса» с «Зенитом» похожий стиль игры

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Зенитом».



«Мы не думаем о финале Лиги Европы. Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в следующий раунд. «Зенит» — команда, которая привыкла к отсутствию игровой практики во время зимней паузы. Они участвовали лишь в товарищеских матчах, но я не думаю, что это недостаток для российского клуба. Это не окажет существенного влияния на результат. Мы стараемся быть креативными, у нас с «Зенитом» похожий стиль игры», — приводит слова Пеллегрини El Desmarque.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).