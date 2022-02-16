Экс-игрок Битти — о каминг-ауте: в футболе все считают, что ты не можешь быть геем

Бывший полузащитник «Халл Сити» Томас Битти, признавшийся в гомосексуальности в 2020 году, высказался о важности каминг-аутов в футболе.
«Если бы я не получил травму, я бы, наверное, до сих пор играл и жил в этом «пузыре». Футбол — это мир, в котором все считают, что ты не можешь быть геем. Травма, вероятно, была тем единственным, что могло вывести меня из этого мира.
Реальность такова, что кто-то где-то чувствует, что лучше умереть, чем открыться миру и рассказать, кто ты такой. Футбол — это площадка для обсуждений, которая оказывает огромное влияние на культуру и общество. Думаю, это отличное место, чтобы начать говорить открыто и разрушить барьеры. Многие спрашивают: «Почему это важно?» вероятно, для них это не имеет значения. Они никогда не смогу понять, как это важно для 15-летнего парня, который «сидит в шкафу» и ведёт внутреннюю борьбу. Поэтому это может не иметь значения для всех, но для некоторых это важно и на самом деле спасает жизни», — приводит слова Битти BBC.
- 16 февраля 2022
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