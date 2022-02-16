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«Интер» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Интер» и «Ливерпуль» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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В ночь с 16 на 17 февраля мск состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Интер» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Интер»: Ханданович, Думфрис, де Врей, Джеко, Мартинес, Перишич, Чалханоглу, Видаль, Шкриньяр, Брозович, Бастони.

«Ливерпуль»: Алисон, Фабиньо, ван Дейк, Конате, Алькантара, Мане, Салах, Жота, Робертсон, Александер-Арнольд, Эллиотт.

Напомним, «Интер» на групповом этапе набрал 10 очков и занял второе место в квартете D, уступив по очкам мадридскому «Реалу» (15). «Ливерпуль», набрав 18 очков, выиграл группу B с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ливерпуль».

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