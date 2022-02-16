«Бавария» и «Ред булл Зальцбург» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

В ночь с 16 на 17 февраля мск состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» (Вальс-Зиценхайм) в Зальцбурге (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кён, Андреас Ульмер, Максимилиан Вёбер, Умар Соле, Расмус Кристенсен,

Николас Зайвальд, Мохамед Камара, Николас Капальдо, Бренден Ааронсон, Ноа Окафор, Карим Адейеми.

«Бавария»: Свен Ульрайх, Лукас Эрнандес, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Корентин Толиссо, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Лерой Зане, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зальцбург» — «Бавария».