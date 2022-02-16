«Атлетико» проиграл «Леванте», идущему на последнем месте в чемпионате Испании

Сегодня, 16 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Леванте». Команды встречались на стадионе «Ванда Метрополитано». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил Гонсало Мелеро после передачи Хорхе де Фрутоса.

Видео гола Гонсало Мелеро:

«Леванте» имеет в своём активе 14 очков после 23 игр в чемпионате Испании и находится на последнем, 20-м, месте в зоне вылета в чемпионате. «Атлетико» занимает пятое место в чемпионате. У команды Диего Симеоне 39 очков. Мадридский «Реал» лидирует в испанском национальном первенстве. «Севилья» располагается на втором месте в турнире. «Бетис» замыкает тройку лучших команд чемпионата.

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