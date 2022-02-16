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А. Березуцкий: игра с «Мурсией» была где-то за гранью спорта. Главное — все живы-здоровы

А. Березуцкий: игра с «Мурсией» была где-то за гранью спорта. Главное — все живы-здоровы
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал выступление команды в товарищеском матче с «Мурсией» (3:0).

«Что касается борьбы и споров в первом тайме, бывают такие матчи на сборах, почему нет? Даже полезно иногда. Главное, что все живы-здоровы. Игра была достаточно боевая, где-то даже за гранью спорта. Иногда неплохо так поиграть. В матчах, где борьба перевешивает спорт, важно быть вместе, уметь держать удар.

Три центральных защитника? Хотели просто попробовать, не более того. Что касается решения продолжить сбор в Турции, в первую очередь оно было принято из-за того, что там можно найти спарринг-партнёров сильнее. Перед возобновлением чемпионата особенно важно сыграть хороший спарринг. К сожалению, в Испании, в Кампоаморе мы его найти не смогли и полетим ближе к России, в Турцию, сыграем там. Потом путь домой будет короче, никаких проблем», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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