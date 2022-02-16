«Атлетико» проиграл 4 из 6 последних матчей

Мадридский «Атлетико», идущий на пятом месте в чемпионате Испании, проиграл 4 матча из последних 6 игр.

В начале неудачной серии «Атлетико» дома уступил «Атлетику» со счётом 1:2. Затем «матрасников» обыграл «Реал Сосьедад». Сан-себастьянцы обыграли команду Диего Симеоне со счётом 2:0. Затем подопечные Симеоне одержали волевую победу над «Валенсией» (3:2). В следующей игре сильнее оказалась «Барселона», затем мадридцы превзошли «Хетафе» (4:3). Сегодня клуб уступил «Леванте».

«Леванте» имеет в своём активе 14 очков после 23 игр в чемпионате Испании и находится на последнем, 20-м месте в зоне вылета в чемпионате. «Атлетико» занимает пятое место в чемпионате. У команды Диего Симеоне 39 очков. Мадридский «Реал» лидирует в испанском национальном первенстве. «Севилья» располагается на втором месте в турнире. «Бетис» замыкает тройку лучших команд чемпионата.