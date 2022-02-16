Касильяс назвал поражение «Реала» от «ПСЖ» хорошим результатом

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс прокомментировал исход матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Королевским клубом» (1:0).



«Хороший результат для «Реала», потому что Тибо Куртуа отбил пенальти. Непонятно, чем закончится следующий матч на «Бернабеу», ведь больше нет фактора выездного гола!» – написал Касильяс в своём «твиттере».

Во вчерашнем матче между «Реалом» и «ПСЖ» на 61-й минуте Даниэль Карвахаль сбил Килиана Мбаппе в штрафной. После этого нарушения был назначен пенальти. К мячу подошёл аргентинец Лионель Месси. Нападающий пробил в нижний правый угол. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд.